أمازون تكافئ موظفيها بالخطوط الأمامية بـ"500 مليون دولار"

قالت شركة أمازون، أمس، إنها ستدفع 500 مليون دولار على شكل مكافآت لموظفيها في الخطوط الأمامية وشركائها الذين يعملون أثناء أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أمازون، في منشور على مدونتها، أن الموظفين والشركاء الذين يعملون في شركة التجارة الالكترونية حتى يونيو سيحصلون على مكافآت تتراوح من 150 دولارا إلى 3000 دولار، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ويواجه أكبر بائع تجزئة على الانترنت في العالم، والذي يسلم نحو 10 مليارات من المنتجات سنويا، تمحيصا شديدا من أعضاء في الكونغرس الأميركي ونقابات عمالية أميركية بشأن ما إذا كان يفعل ما يكفي لحماية موظفيه من جائحة "كوفيد 19".

وفي نفس السياق، قرر العمال في ستة مواقع لأمازون في ألمانيا الإضراب احتجاجا على إجراءات السلامة، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة بعض العاملين في المراكز اللوجيستية بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته نقابة (فيردي) العمالية، الأحد.