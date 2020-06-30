خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

تعد فاتورة التليفون الأرضي أكثر ما يشغل بال المشتركين بخدمة الخط الأرضي بشركة المصرية للاتصالات، خاصة مع اقتراب موعد تحصيلها الذي يحين في اليوم الخامس عشر كل 3 أشهر، إذ تقدم الشركة خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة وسدادها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

وفي ضوء الخدمات التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها وقرائها، نستعرض خطوات دفع فاتورة تليفون شهر يوليو 2020 للعملاء المشتركين بطريقة السداد الشهري عبر الموقع الإلكتروني، وهي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

1. الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات shorturl.at/oqBL6.

2. إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على "اظهر الفواتير"، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

3- الضغط على "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" أعلى الشاشة.

4- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على "سدد".

5- اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ"الفيزا أو الماستر كارد"، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.