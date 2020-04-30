كل يوم خدمة من البيت.. خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا

منذ اللحظة الأولى من إعلان إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان أهم تلك الإجراءات منع أي من التجمعات، والتي تعد بيئة خصبة لانتشار الفيروس.

وتوجهت الكثير من المؤسسات والهيئات إلى تعزيز جميع خدماتها الإلكترونية لاستخدماها في خلال تلك الفترة الاستثنائية، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات سداد فاتورة الهاتف الأرضي إلكترونيا، كالتالي:

1- يقوم العميل بالدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

2- ثم يتم إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم يتم الضغط على "اظهر الفواتير"، ثم تظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

3- وعند الرغبة في السداد، يتم الضغط على "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" الموجوده أعلى الشاشة.

4- لتظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على "سدد".

5- يقوم العميل باختيار طريقة الدفع المناسبة، سواء بـ"الفيزا أو الماستر كارد"، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.