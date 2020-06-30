وزيرة الصحة تترأس اجتماع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والتي من المقرر أن تترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في الأول من يوليو 2019.

ومن المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم تُفتح بها ملفات الأسر، لمتابعة معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيًا بالمستشفيات، ومعدلات إجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة، من أجل ضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.