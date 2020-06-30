وزيرة الصحة في بورسعيد لمتابعة معدلات التسجيل في التأمين الشامل

بدأت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، زيارة إلى محافظة بورسعيد، ومن المقرر أن تترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الزيارة تأتي بالتزامن مع مرور عام على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في الأول من يوليو 2019.

وأوضح أنّه من المقرر أيضا أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي يتم بها فتح ملفات الأسر، لمتابعة معدلات التسجيل في الوحدات داخل المنظومة، وكذلك متابعة سير العمل ميدانيا بالمستشفيات، ومتابعة معدلات إجراء العمليات الجراحية في التخصصات المختلفة، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وكشف مجاهد عن أنّ الوزيرة ستستعرض خارطة الطريق لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات المرحلة الأولى، وتشمل (السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان)، واستكمال إطلاقها في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.