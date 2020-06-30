حلقة جديدة في سلسلة جرائم وحشية.. القصة الكاملة لقتل طفلة وإذابة جثتها في الطالبية

حلقة جديدة من سلسلة جرائم وحشية شهدتها عدة مناطق في مصر خلال الأيام الأخيرة؛ فبعد قتل زوجة واغتصابها ميتة بالاتفاق مع زوجها في الدقهلية ومقتل طفلتين على يد أمهما في بهتيم بالقليوبية؛ كشفت قضية مقتل الطفلة "فجر" بمنطقة الطالبية بالجيزة مشاهد وحشية بينتها التحقيقات حول كيفية ارتكاب الجريمة التي نفذها متهمان انتقاما من والدتها التي قطعت علاقتها بأحدهما ولم تتمادى فيها.

البداية كانت عند قدوم سباك لإصلاح منزل الأسرة فارتبط بعلاقة مع والدة المجني عليها وقررا أن تنفصل عن الأب ليتزوجا؛ لكن الأم تراجعت عن الاتفاق وطلبت منه الابتعاد عنها وعدم ملاحقتها؛ الأمر الذي لم يرضيه فهددها بإيذاء أبنائها إذا أصرت على موقفها.

تغيبت الطفلة فجر عن المنزل قبل عدة أيام فأبلغ والديها ثم بدأت التحقيقات في القضية لتتكشف باقي فصولها تباعا.

في يوم تنفيذ الجريمة اتصل المتهم بالمجني عليها، وأوهمها بشرائه هاتفًا هدية لها، وطلب لقاءَها لتتسلمه، فلما التقاها استدرجها إلى مسكن المتهم الآخر بدعوى إحضار الهاتف منه، فلما خلا المتهمان بها قيداها ثم خنقاها، ولما فارقت الحياة وضعاها في وعاء يحوي مادة "البوتاس" الكاوية لإذابة جثمانها، ثم أحرق أحدهما ما تبقى من عظامها وملابسها بسطح العقار، واستولى الآخر على هاتفها وأخفاه بمسكنه. النيابة قررت حبس المتهمين احتياطيا وتواصل التحقيق في القضية.