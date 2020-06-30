معاينة النيابة في قتل الطفلة "فجر": العثور على رفاتها وحذائها

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة قتل الطفلة "فجر" بمنطقة الطالبية أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وقتل المتهمان المجني عليها خنقا ثم وضعا جثمانها في بوتاس لإذابته ثم أحرقا ما تبقى من عظامها وملابسها.

وأفادت معاينة النيابة لمكان وقوع الجريمة صحبة المتهمين، أن أحدهما أرشد عن هاتف المجني عليها المخفى، والذي عُثر به على صورة لأحد المتهمين قبيل ارتكاب الواقعة، كما أرشد عن وعاء إذابة جثمان المجني عليها وما تبقى من رُفات جثمانها وحذائها بسطح العقار محل الحادث، وعُثر على آثار دموية بمواضع مختلفة بمسرح الحادث.

وانتدبت النيابة العامة الأطباء الشرعيين لفحص كل تلك الآثار لبيان مدى جواز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بإقرارات المتهمين، ومدى وجود آثار المادة الكاوية برفات المجني عليها، وانتدبت "النيابةُ العامة" الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من الرفات مع بصمة أحد والدي المجني عليها الوراثية.

كما انتقلت النيابة العامة بإرشاد أحد المتهمين إلى المحل الذي اشترى منه المادة الكاوية، وبسؤال مالكه شهد بشراء المتهم المادة الكاوية منه في ذات تاريخ وقوع الحادث.