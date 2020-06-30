فريدة الشوباشي: التاريخ سيكتب كثيرا عن السيسي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الجماهير المصرية كانت صائبة في ثورة 30 يونيو، عندما فوضت الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، في تغطية خاصة لقناة صدى البلد، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، "ربنا يحمي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه طور العشوائيات التي كانت تهدر آدمية المواطنين".

وشددت الشوباشي، على أن التاريخ سيكتب كثيرا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه اهتم بساكني العشوائيات أكثر من قاطني القصور، مؤكدة أن كل شيء في مصر، ارتفع من الحضيض إلى السماء، مع القائد عبدالفتاح السيسي.

وأشارت الشوباشي إلى أنها شاركت في ثورة 30 يونيو مع ابنها وحفيدها، مؤكدة أن مصر جميعها كانت في الشارع، بما وصف في أكبر تجمع بشري في التاريخ، فاق الثلاثين مليون مواطن.