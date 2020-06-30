أخبار البنوك.. خطوات ومميزات إصدار بطاقة فيزا إنترنت من بنك مصر

يواجه بعض مستخدمي بطاقات الماستر كارد المستخدمة في الشراء، عمليات سحب أو تهكير بطاقاتهم نتيجة تسوقهم أحيانًا عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة.

وكان محمد الجندي خبير أمن المعلومات في الأمم المتحدة والجامعة البريطانية، في تصريح سابق لـ"الوطن" نصح باستخدام رقم بطاقة الائتمان الافتراضية عند التسوق، والتي تسمح بالتسوق دون الكشف عن رقم حسابك الحقيقي، وتقدم العديد من البنوك هذا النوع من أرقام بطاقات الائتمان المؤقتة التي تسمح لك بتحديد المبلغ والوقت المحدد لعملية الشراء ويكون لها حد أقصى منخفض للإنفاق.

وفي إطار أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" يوميًا للمتابعين والقراء، نستعرض تفاصيل بطاقة فيزا إنترنت من بنك مصر على النحو التالي:

بطاقة فيزا إنترنت هي بطاقة مدفوعة القيمة مقدمًا تستخدم على الإنترنت فقط، ويتم إصدارها ببطاقة الرقم القومي من أي فرع بدءًا من سن 16 عامًا دون الحاجة لفتح حساب أو أن يكون عميل البنك (مصريين أو أجانب)، البطاقة يتم إصدارها منشطة والرقم السري للبطاقة يوجد على وجه البطاقة وأقصى حد للاستخدام 50 ألف جنيه يوميًا أو شهريًا.

مزايا بطاقة فيزا إنترنت

- تصدر دون فتح حساب جاري أو تقديم ضمانة مالية.

- تصدر البطاقة من فروع البنك ويتم الإيداع باستخدام رقم البطاقة من خلال آلات P.O.S.

- مدة صلاحية البطاقة سنتين، ولا تجدد ويتم طلب إصدار بطاقة أخرى بعد تاريخ الانتهاء.

- تستخدم البطاقة للشراء فقط من خلال شبكة الإنترنت ويتم خصم الحركات المنفذة فورًا من الرصيد المتاح بالبطاقة.

- إرسال بيان عمليات البطاقة على عنوان البريد الالكتروني للعميل شهريًا.

- الحد الأقصى لعدد البطاقات المصدرة للعميل الواحد بطاقة واحدة فقط.

- يتم الإيداع بالجنيه المصري فقط بأي قيمة ليتم استخدام البطاقة على الإنترنت فقط، ويكون الإيداع على آلات POS داخل أي فرع لبنك مصر (يتم قيد الإيداع على البطاقة خلال 48 ساعة عمل)، حيث لا يوجد إيداع على آلات ATM لهذه البطاقة.

حدود استخدام البطاقة

- الشراء داخل وخارج مصر: ما يعادل 50 ألف جنيه شهريًا.

- أقصى رصيد غير مستخدم بالبطاقة: 50 ألف جنيه.

رسوم إصدار البطاقة

- رسوم إصدار البطاقة لأول مرة: 50 جنيهًا.

- إصدار بطاقة بدل فاقد أو بدل تالف: 30 جنيهًا.

- الاستخدام عن المعاملات التي تتم على مواقع غير مصرية: 3% من قيمة العملية.

- الاعتراض على أي عملية يثبت عدم أحقية العميل لها سواء كانت تلك الاعتراضات واردة عن طريق (الفاكس -e-mail - البريد مركز اتصال بنك مصر): 50 جنيهًا.