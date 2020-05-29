أخبار البنوك.. مميزات فتح حساب جاري ذو عائد يومي في بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمات مختلفة لعملائه تختلف ما بين القروض والبطاقات الائتمانية وشهادات الإدخار وتمويل المشروعات، بجانب الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وتستعرض "الوطن" مميزات فتح حساب جاري ذو عائد يومي من بنك مصر وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

يتم احتساب العائد على رصيد الحساب وفقاً لشرائح تبدأ من 50 ألف جنيه، وبدون حد أقصى.

إمكانية إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على الحساب.

إجراء كافة معاملاتك البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الحساب معفي من المصروفات الإدارية.

إمكانية الاستعلام عن الحساب وتنفيذ معظم المعاملات البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

إتاحة شراء شهادات إدخار بنك مصر بالجنيه المصري بالخصم من الحساب وإضافة العائد للحساب تلقائيًا في تاريخ الاستحقاق.

إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين بالخصم من الحساب.

إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن صاحب الحساب في حالة وجود تعليمات بذلك خصمًا من الحساب.

إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبة صاحب الحساب.