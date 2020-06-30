وزير القوى العاملة يهنئ قائد الدفاع الجوي بالعيد الـ50: نفخر بدوركم

بعث محمد سعفان وزير القوى العاملة، برقية تهنئة إلى الفريق علي فهمي محمد قائد قوات الدفاع الجوي، بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لعيد قوات الدفاع الجوي.

وهنأ وزير القوى العاملة الشعب المصري، بالنيابة عن عمال مصر بهذه المناسبة، التي تعد يوماً خالداً سُطر في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، والذي يواكب ذكرى أول أيام ما سمي بـ"أسبوع تساقط الفانتوم" واكتمال بناء حائط الصواريخ عام 1970.

وقال "سعفان"، في برقية التهنئة، إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم العظيم في تاريخ العسكرية المصرية، يوم العزة والكرامة، والذي أسهم فيما بعد في حسم انتصار أكتوبر المجيد، واسترداد تراب وطننا الغالي النفيس.

وأعرب سعفان، خلال البرقية، عن عميق فخره واعتزازه بدور قوات الدفاع الجوي الرائد، والتي تعد جزءاً أصيلاً من القوات المسلحة، في الحفاظ على تراب وطننا، داعيًا الله عز وجل أن يديمكم حماة الشعب المصري.