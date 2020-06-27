"القوى العاملة" تعين 1040 شابا بالشرقية بينهم 10 من ذوي الهمم

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 1040 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي الهمم من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بالمنشآت بنطاق المحافظة، فضلا عن توفير 56 فرصة عمل بالقطاع الخاص.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك بإنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي، أشار فيه مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم بتسجيل 1645 عاملاً، وصرف رعاية اجتماعية لـ24 مولوداً، و5 منح زواج، فضلا عن منحتين وفاة بإجمالي 68 ألف جنيه، فضلا عن 10 آلاف جنيه رعاية صحية من وحدة العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.

وأضاف أن مديرية القوى العاملة بالشرقية في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 386 منشأة أسفر عن تحرير 5 محاضر سلامة وصحة مهنية، ومنح الشركات المخالفة 5 أيام مهلة قانونية، و3 حوادث جسام، وحالة وفاة واحدة نتيجة حادث طريق من خلال مفتشيها.