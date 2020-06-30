التضامن تدرس موقف المؤسسات الصحفية من العلاوات الخمس

استقبلت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.

وشهد اللقاء مناقشة عدة موضوعات تتعلق بأوضاع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية والهيئات التابعة لها، وذلك بحضور سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص.

واستعرض نقيب الصحفيين مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين نقابة الصحفيين ووزارة التضامن الاجتماعي، على رأسها قواعد استحقاق الصحفيين ممن بلغوا سن المعاش منذ عام 2006 وحتى الآن لمتجمد العلاوات الخاصة.

ومن جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنّ الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حريصة على مصالح أصحاب المعاشات بشكل عام ولا يمكن أن تسمح بالحاق أي ضرر بأصحاب المعاشات، وتطبق القانون فيما يخص قواعد استحقاق العلاوات الخمسة.

وأحالت وزيرة التضامن، دراسة موقف استحقاق الصحفيين للعلاوات الخاصة للجنة فنية والقانونية بهيئة التامينات الاجتماعية، لمراجعة الحالات المتضررة من المؤسسات الصحفية، تنعقد الأسبوع المقبل، ويتم اطلاع نقيب الصحفيين على نتائج اجتماعاتها فيما يخص موقف المؤسسات الصحفية.

وأكدت أنّّ الوزارة حريصة على أن يحصل كل الصحفيين على حقوقهم ويستفيدوا من الامتيازات المتاحة وفق القانون، تقديرا لدورهم التنويري وإعلاء لدور هيئة التأمينات التي ترعى مصالح أصحاب المعاشات.