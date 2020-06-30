سيلفيا نبيل: ثورة 30 يونيو استردت الوطن من محاولات طمس الهوية

قالت سيلفيا نبيل لويس رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والأداء، إن ذكرى ثورة 30 يونيو، ستظل هي ذكرى الكرامة، واسترداد الوطن بأيدي أبنائه.

وأضافت نبيل، أنه بمناسبة الذكرى السابعة لثورة يونيو، أحيي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حمل روحه على كفه، من أجل هذه الثورة، ولن ينسى له الوطن هذا الدور أبدا، ولن ينسى دور القوات المسلحة، التي وقفت بجانب الشعب، حتى استرد مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابعت: أن ثورة 30 يونيو صححت المسار، وأعادت الدولة المصرية إلى حضن أبنائها، بعد أن حاول تنظيم الإخوان اختطافها، وزرع الحقد والكراهية، ونشر الإرهاب فى ربوعها، حيث خرج ما يزيد على 33 مليون مصرى، فى مظاهرات عارمة، اجتاحت شوارع القاهرة والمحافظات، مطالبين بإسقاط حكم المرشد احتجاجاً على أخونة الدولة ومحاولة طمس هويتها.

واستجاب جيش مصر الوطنى لنداء الشعب، وحمى ثورته، وأطاح بخاطفى الوطن من سدة الحكم لينقذ مصر من مصير مجهول.