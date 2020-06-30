أسطوانات الأكسجين غير مطابقة.. إحالة مسؤول مخازن حميات المنيا للتحقيق

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إحالة مسؤول المخازن بمستشفى حميات المنيا للتحقيق مع إيقافه عن العمل، لوجود مخالفات جسيمة وإهمال وتقاعس في أداء واجباته الوظيفية، إضافة إلى وجود أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير والمواصفات الطبية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة أجراها المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، وبحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن خيري مدير إدارة الشؤون الطبية والقائم بأعمال مدير فرع المنيا للتأمين الصحي.

وتفقد المحافظ ونائبه عددًا من المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وشملت الجولة مستشفى التأمين الصحي، ومستشفى حميات المنيا.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي موظف أو مسؤول، وعدم قبول تدنؤ مستوى الأداء أو التقصير فى أداء الخدمة، مؤكدًا تقديم مستوى جيد من الخدمة الطبية.

ووجه المحافظ مدير إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة وتوريد أسطوانات الأكسجين لمديرية الصحة، بزيادة الحصة بـ 1000 أسطوانة عن العدد المقرر توريده، لسد احتياجات المستشفيات والمواطنين من الأكسجين استجابة للمطالب الجماهيرية، وذلك في ظل الحاجة للتعامل الفوري والسريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

واطمئن المحافظ خلال جولته على سير العمل، والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه والحفاظ على سلامتهم، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، وشدد على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة.

والتقى المحافظ بالفرق الطبية، حيث استمع لكافة الآراء والملاحظات، موجهًاً الشكر والتحية لجميع الفرق الطبية بمستشفيات المحافظة، حيث أشاد بالجهد المبذول منهم.

وشدد المحافظ على استقبال جميع الحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة إجراءات الفرز والتنسيق مع مديرية الصحة.