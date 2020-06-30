أسطوانات الأكسجين غير مطابقة.. إحالة مسؤول مخازن حميات المنيا للتحقيق
كتب:
اسلام فهمي
03:27 م | الثلاثاء 30 يونيو 2020
قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إحالة مسؤول المخازن بمستشفى حميات المنيا للتحقيق مع إيقافه عن العمل، لوجود مخالفات جسيمة وإهمال وتقاعس في أداء واجباته الوظيفية، إضافة إلى وجود أسطوانات أكسجين مخالفة للمعايير والمواصفات الطبية.
جاء ذلك خلال جولة مفاجأة أجراها المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، وبحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن خيري مدير إدارة الشؤون الطبية والقائم بأعمال مدير فرع المنيا للتأمين الصحي.
وتفقد المحافظ ونائبه عددًا من المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وشملت الجولة مستشفى التأمين الصحي، ومستشفى حميات المنيا.
وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي موظف أو مسؤول، وعدم قبول تدنؤ مستوى الأداء أو التقصير فى أداء الخدمة، مؤكدًا تقديم مستوى جيد من الخدمة الطبية.
ووجه المحافظ مدير إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة وتوريد أسطوانات الأكسجين لمديرية الصحة، بزيادة الحصة بـ 1000 أسطوانة عن العدد المقرر توريده، لسد احتياجات المستشفيات والمواطنين من الأكسجين استجابة للمطالب الجماهيرية، وذلك في ظل الحاجة للتعامل الفوري والسريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
واطمئن المحافظ خلال جولته على سير العمل، والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه والحفاظ على سلامتهم، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، وشدد على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة.
والتقى المحافظ بالفرق الطبية، حيث استمع لكافة الآراء والملاحظات، موجهًاً الشكر والتحية لجميع الفرق الطبية بمستشفيات المحافظة، حيث أشاد بالجهد المبذول منهم.
وشدد المحافظ على استقبال جميع الحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة إجراءات الفرز والتنسيق مع مديرية الصحة.