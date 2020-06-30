الدقهلية تدشن شارع 306 لتوفير 82 مشروعا للشباب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، عن تدشين شارعين بعنوان 306 لإقامة 82 مشروعًا للشباب بنطاق حي شرق وغرب مدينة المنصورة كمرحلة أولى، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال محافظ الدقهلية، إن مشروع "شارع 306" تم تدشينه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، لدعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو عبارة عن مجمع وحدات تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية بشكل حضاري.

وأضاف أن المشروع يحول الشارع لمكان حيوي ومشروع استثماري للشباب، ويوفر فرص عمل اقتصادية لهم، ويوجههم للعمل الحر، ويحول المناطق لساحة استثمارية وحيوية، ويحافظ على المظهر الحضاري من خلال التصميمات الحديثة الراقية.

وأشار إلي أن شارع 306 سيتم إقامته داخل حديقة شارع الجيش بالمنصورة ويضم 82 مشروعًا متنوعًا، ويشمل دورات مياه لائقة وأماكن انتظار وممشى، وتُمنح هذه المشروعات للشباب من خلال قرعة للاختيار دون تمييز أو وساطة وبكل شفافية.

وأكد أنه سيتم توزيع 85% من الأكشاك بنظام القرعة العلنية، و5% للمتقدمين من متحدي الإعاقة، و10% لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والحالات الإنسانية.

وأشار إلى منح الرخصة للفائزين بالقرعة، ولا يجوز التنازل عنها للغير، موضحًا تقديم طلبات الحصول على كشك مشروع 306 بالمركز التكنولوجي بالمحافظة.