جونسون ينفي لجوء بريطانيا للتقشف للتعافي من آثار كورونا الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أن بلاده لن تلجأ لسياسة التقشف للتعافي من الآثار الاقتصادية لتفشي وباء كورونا.

وقال جونسون، في معرض إعلانه عن خطته للتعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا: "لن نرد على هذه الأزمة بما يسميه الناس تقشفا، لأن العالم مضى قدما منذ 2008"، في إشارة إلى الإجراءات التي تبعت الأزمة الاقتصادية العالمية، حسب ما نقلت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الالكتروني.

وتعد المملكة المتحدة إحدى أكثر دول أوروبا والعالم تضررا من الجائحة من حيث عدد الوفيات والإصابات، إذ سُجّلت حتى الأمس نحو 312 ألف إصابة مؤكدة، وفقا لإحصاءات وزارة الصحة، ويقول مكتب الإحصاءات الوطنية إن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد19" في المملكة يتجاوز 54 ألف شخص.