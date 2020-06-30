درة: "ما حققته كان بالاعتماد على نفسي فقط"

دوما ما تتواصل الفنانة التونسية درة مع جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ووجهت درة رسالة للجمهور تتحدث عن أحلامها وطموحاتها من خلال حسابها الخاص على "تويتر".

وقالت درة في تغريدتها: "قد أكون لم أحقق كل الذي أردته أو ربما لم أحقق الكثير، ولكن ما حققته كان بالاعتماد على نفسي فقط، وهذا ما يجعله إنجازًا".

وشاركت درة في شهر رمضان الماضي في برنامج المسابقات الترفيهي "اغلب السقا"، والذي قدمه كل من الفنانة رزان مغربي، والفنان أحمد السقا.

وبعد فوز الفنانة درة على الفنان أحمد السقا بمبلغ 100 ألف جنيه، تبرعت بالمبلغ لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب، كما وجهت الشكر للدكتور مجدي يعقوب على ما يقوم به من جهد، متمنية أن يستفيد الكثير من الأطفال من المبلغ.