إصابة معمر عمره 106 أعوام بفيروس كورونا بالبحيرة

سجلت مستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة، دخول أكبر حالة إصابة بفيروس كورونا عمرًا، منذ ظهور الجائحة على مستوى الجمهورية.

وقال الأطباء إن المصاب يعمل مزارعًا، ويبلغ من العمر 106 أعوام، ومقيم بقرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور، ويخضع الآن للعلاج اللازم، بعد ثبوت إصابته بالفيروس.

وقامت الفرق الطبية بحصر المخالطين للمعمر "إبراهيم.ع"، والمقيم بقرية الصفاصيف التابعة لمركز دمنهور، وعددهم 21 مخالطًا من أسرته، وهم أبنائه وزوجاتهم وأزواجهم وأحفاده، وتقرر عزلهم منزليًا لمدة 14 يومًا، على أن يتم متابعتهم أولًا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.

وذكرت مصادر لـ"الوطن"، أن المصاب جرى تحويله من مستشفى الحميات، وحُجز بمستشفى دمنهور التعليمي، فى الوقت الذي نفذت فيه الوحدة المحلية أعمال تطهير وتعقيم لمنزله والمنازل المجاورة له.