عبدالمجيد محمود: الإخوان لم يعاملوا إلا بالقانون ولم يتعرضوا لأي تعذيب

وجه المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب كل ما يبذله من أجل مصر، كما وجه التحية لشهداء أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وروح المستشار هشام بركات، ولكل من استشهد وبذل دمه للحفاظ على الوطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو: "جماعة الإخوان لا تعرف قيمة الوطن وتراب الوطن، والحفاظ عليه، ولا تضع له أي اعتبار".

وتابع: "الجماعة لها أفكار عبثية مثل الخلافة، وأنه لا قيمة للحدود، والشعب المصري ضد هذا الكلام".

وأردف: "محاولات الجماعة كانت يائسة، وقوات الأمن كانت تضبطهم وتقدمهم في التحقيقات للنيابة العامة، وأنا عملت فترة طويلة في نيابة أمن الدولة، وحققت مع الكثير مع أفراد هذه الجماعة، مع الكثير من زملائي، وكان من العبث أن يحكمنا هؤلاء، وبالتالي كان هناك ثأر بينهم وبين القضاء، رغم أنهم لم يعاملوا إلا بالقانون، ولم يتعرض أي شخص منهم إلى أذى جسدي أو معنوي".