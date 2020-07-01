مسابقة تصميم لوجو مدينة بنبان للطاقة الشمسية.. تعرف على شروطها

تنفذ الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع مسابقة تصميم لوجو لبعض المشاريع القومية للمتخصصين وكذلك للمتميزين الموهوبين فنيا في مجال التصميم لمرحلتي الطلائع والشباب.

عنوان المسابقة ..تصميم لوجو يعبر عن ( مدينة بنبان للطاقة الشمسية - مدينة دمياط للأثاث ) بالشروط الآتية :

المرحلة السنية من 16 إلى 40 سنة

- أن تكون فكرة اللوجو جديدة غير مقتبسة من أي لوجو آخر (وإذا تم اكتشاف اقتباس التصميم المقدم من أي موقع يتم حجب التصميم ولا يسمح بمشاركة المتسابق في أي نشاط من نشاطات وزارة الشباب والرياضة مرة أخرى).

- من الممكن أن يشارك المتسابق في تصميم لوجو لمدينة بنبان للطاقة الشمسية أو لوجو لمدينة دمياط للأثاث أو الاثنين معا.

- أن يصاحب اللوجو اسم الكيان باللغتين العربية والإنجليزية.

-تسليم المشارك اللوجو بالصيغة التالية:

- نسخة ملونة مع مراعاة أن تكون الألوان صريحة أو متدرجة لكي يكون التصميم صالح للتنفيذ والطباعة jpg.

- يقوم المشارك باستيفاء استمارة المشاركة وإرسال الأعمال على هذا الرابط.

- آخر موعد لاستلام الأعمال يوم 10 يوليو 2020.

- في حالة الفوز يلتزم المتسابق بتنفيذ التعديلات التي تقترحها اللجنة إن وجدت وتسليم الشعار بصيغتي psd .. و .. jpg

نسخة ملونة وأخرى أبيض وأسود بالمقاسات التالية:-

3 سم * 5 سم

10 سم * 15 سم

20 سم * 30 سم

- قرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن عليها.

قيمة جوائز المسابقة كالتالي :

1-مرحلة الشباب:-

مركز أول : 8000 جنيه

مركز ثاني : 7000 جنيه

مركز ثالث : 6000 جنيه

2- مرحلة الطلائع:-

مركز أول : 6000 جنيه

مركز ثاني : 5000 جنيه

مركز ثالث : 4000 جنيه

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم من كبار الأساتذة والفنانين المتخصصين، وكانت المرحلة الأولى تم تنفيذها عن تصميم لوجو للعاصمة الإدارية الجديدة.