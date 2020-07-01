حظك اليوم الأربعاء 1-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بقدرته على التكيف مع جميع الظروف المحيطة به، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على تنظيم جهودك وتوظيفها في اتجاه سليم فقط حافظ على الكتمان واحمِ نفسك من المكائد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة يدفعك اليوم نحو الاستمتاع بوقتك وبتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب وتبدو أكثر نشاطا وحماسا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.