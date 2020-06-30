حملة "احميها من الختان" لمحاربة ختان الإناث تصل شمال سيناء

نظم المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بشمال سيناء، إحدى فعاليات حملة ختان الإناث اليوم الثلاثاء، لإدارتي العريش وبئر العبد.

وبدأت الحملة في ١٤يونيو الجاري وتستمر حتى ١٤ يوليو المقبل.

شاركت الرائدات الصحيات في الفعالية بجولة ميدانية للتوعية الصحية للأهالي بمحافظة شمال سيناء، وتوجيه رسائل حملة طرق الأبواب التي تنفذها فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات بعنوان "احميها من الختان"، حيث شاركت ٨٣ رائدة صحية في الحملة التي استهدفت ٤١٥٠ سيدة و١٠٠٥ رجال و٨٩٦ طفلًا بإجمالي ٦٠٥١ مستهدفًا في القري والمدن والأحياء.

وشرحت الرائدات للمستهدفين مخاطر ختان الإناث، وبينوا لهم أنه عادة وليست عبادة، وأن جميع الهيئات الطبية في العالم جرمت ختان الإناث، كما تم تجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

وبدأت الحملة نشاطها يوم 14 يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة، وتمتد في جميع المحافظات لمده 8 أيام بمعدل يومين في الأسبوع، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث، وبيان خطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.