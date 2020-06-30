 الاتحاد الأوروبي يرفع حظر السفر عن القادمين من 15 دولة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع حظر الطيران المؤقت تدريجيًا عن المسافرين القادمين من 15 دولة إلى دول أوروبا، على أن تظل القائمة تحت المراجعة الدائمة ويتم تحديثها كل أسبوعين.

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أنه بناء على معايير وشروط مُعينة ينبغي على الدول الأعضاء رفع قيود السفر عن حدودها الخارجية على القادمين من الجزائر والمغرب وتونس وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وجورجيا وصربيا ومونتينيجرو ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وأوروجواي، وأخيرا الصين التي مازالت قيد الانتظار حتى تؤكد أنها ستسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي دخول أراضيها.

وأوضح المجلس أن المعايير، التي تم على أساسها تحديد تلك الدول فيما يخص وضع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تتضمن إجراءات احتواء المرض بما في ذلك التباعد الاجتماعي إضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المجلس أن الدول ينبغي أن تلبي عدد من الشروط ليتم رفع حظر السفر عنها، أولها أن يكون عدد حالات الإصابة الجديدة خلال آخر 14 يومًا لكل 100 ألف مواطن قريبة أو أقل من متوسط دول الاتحاد الأوروبي، وأن يكون لديها توجه ثابت أو تنازلي فيما يخص عدد الإصابات الجديدة، كما يتم الأخذ في الاعتبار استجابة الدولة ككل للأزمة بما في ذلك المعلومات المتاحة ومدى الاعتماد على تلك المعلومات والاختبارات ورصد الحالات واحتوائها وعلاجها والإبلاغ عنها.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا تغيب عن قائمة الاتحاد الأوروبي، أي أن مواطني تلك الدول لن يتمكنوا من السفر إلى دول أوروبا خلال موسم الصيف وحتى إشعار آخر.

وكانت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تحظر السفر من وإلى دول الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي خلال بداية أزمة تفشي فيروس كورونا عندما شهدت إيطاليا وبعض دول أوروبا انتشارا واسعا للمرض.