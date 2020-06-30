يوميات كورونا في أوروبا.. إيطاليا: هبوط قياسي جديد في الوفيات اليومية

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 10.395.643 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 507.416، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.646.130 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها قارة أوروبا.

وشهدت إيطاليا، أمس الاثنين هبوطا قياسيا جديدا في عدد حالات الوفاة اليومية جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" مع استمرار انحسار الجائحة ووصول نسبة المتعافين منها إلى نحو 79% من إجمالي الإصابات المشخصة في الدولة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية في إحصائها اليومي، أن عدد الوفيات اليومية جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية هبط إلى 6 حالات وهو أدنى مستوى له منذ 21 فبراير الماضي وذلك مقابل 22 حالة جرى تسجيلها أمس الأول الأحد.

وأوضحت الصحة الإيطالية، أنه وصل بذلك إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا بسبب الإصابة بالفيروس المستجد إلى 34744 حالة.

وأشارت الوزراة الإيطالية، إلى استمرار انخفاض الإصابات النشطة حاليا إلى 16496 مصابا بينهم 1216 مريضا يتلقون العلاج في حين تناقصت الحالات الموجودة في وحدات العناية المركزة إلى 96 حالة.

كما أشارت الصحة الإيطالية، إلى تزايد أعداد من تماثلوا للشفاء إلى 189196 شخصا يمثلون نحو 79% من إجمالي عدد الإصابات المرصودة منذ تفشي الجائحة في إيطاليا والبالغ 240436 مصابا وذلك بعد تشخيص 126 حالة عدوى جديدة أمس الأول الأحد.

ارتفاع إجمالي الوفيات بالوباء في فرنسا إلى 29813

وفي فرنسا، أعلنت السلطات، أمس الاثنين، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 29813 حالة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، إنه تم تسجيل 1324 خلال نفس الفترة ليرتفع عدد الإصابات إلى 164260 اصابة.

وأوضحت الوزارة الفرنسية: "لا يزال هناك 8688 مريضا تحت العلاج منهم 619 في العناية الفائقة"

وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأثنين، عن تراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا المستجد إلى 84 حالة وتسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة الإسبانية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن العدد الرسمي للوفيات ارتفع إلى 38346 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المشخصة بتقنية تحليل تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي.سي.آر" إلى 248970 اصابة.

إقليم الأندلس يسجل أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد

وأوضحت الصحة الإسبانية، أن إقليم الأندلس جنوبي البلاد سجل أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد مع 32 اصابة جديدة ارتفاعا إلى 13080 إصابة منذ بداية الأزمة فيما سجل إقليم أراجون الواقع في شمال شرقي البلاد 15 إصابة جديدة ارتفاعا إلى 6319 إصابة وسجلت كتالونيا، 11 إصابة ارتفاعا إلى 61417 حالة في حين سجلت العاصمة مدريد، 4 إصابات ارتفاعا إلى 71885 إصابة.

اليونان: تسجيل 15 اصابة جديدة بكورونا

وفي اليونان، سجلت السلطات، أمس الاثنين، 15 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3390 حالة، فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم وظل عدد الوفيات 191 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان لها، إن من بين الإصابات الجديدة، 3 حالات لمسافرين قادمين من الخارج و12 حالة مؤكدة في منطقة أكسانثي شمالي البلاد.

وأضافت منظمة الصحة العامة، أن من بين إجمالي الإصابات 757 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1881 حالة نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان حيث يشكل الرجال منهم 54.9%.

وقالت المنظمة، إن 10 مواطنين مصابين بينهم ثلاث نساء يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويعاني 90% منهم من أمراض مزمنة في حين تم شفاء 119 مريضا من الفيروس.

وأشارت المنظمة، إلى أن المختبرات الطبية أجرت 309392 تحليلا للكشف عن الإصابة بالفيروس منذ انتشاره باليونان.

وفي النمسا، أعلنت السلطات، أمس الاثنين، تسجيل حالة وفاة و88 إصابة بالوباء ليصل عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 17650 إصابة والوفيات إلى 703 حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه تعافى من الفيروس حتى الآن 16420 شخصا، مشيرة إلى أنه تم إجراء أكثر من 600 ألف اختبار للكشف عن كورونا المستجد في مختلف المناطق النمساوية.

وأضافت الصحة النمساوية، أن هناك 74 مصابا في المستشفيات في حين يوجد 8 مرضى في أقسام العناية المركزة.

لوكسمبورج: 14 إصابة جديدة بكورونا

وفي لوكسمبورج، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا المستجد، إلى 4256 حالة وذلك بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة وفيات الجائحة لم يطرأ عليها تغيير منذ أكثر من شهر لتستقر عند 110 حالات وفاة.