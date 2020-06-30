حديقة الحيوان تقدم الحيوانات غير الصالحة للعرض طعاما للأسود بسبب كورونا

عرض برنامج "بتوقيت مصر"، الذي يُعرض على شاشة "BBC"، تقريرًا يرصد اجراءات حديقة الحيوان بالجيزة، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد أن تم إغلاق حديقة الحيوان، منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الجائحة، وللتمكن من توفير موارد مالية للحديقة في ظل غياب الزوار، كان على الحديقة اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية.

وقال محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحديقة حتى الآن، تقوم بالإنفاق على نفسها، "إحنا قافلين من يوم 17 مارس الماضي أمام الزوار، فعلى مدار العام المالي، تتحمل الحديقة 10 ملايين جنيه تغذية للحيوانات، فكان من باب أولى، نقوم بترشيد الانفاق، وهناك حيوانات غير صالحة للعرض، سواء المصابة بالعمى أو الحيوانات اللي كبرت في السن، أو أي مرض، فدي يتم ذبحها وتقديمها للأسود ونوفر عقد اللحمة".

وأضاف رجائي: "بكده نوفر العليقة التي تأكلها هذه الحيوانات الغير صالحة للعرض، أنا مش بفقد هذه الحيوانات تماما، أنا بخلي القطيع الصالح للتكاثر والتزاوج".