الإمارات تتعاون مع هايبرلوب الأمريكية لتطوير قطاع النقل بالشرق الأوسط

وقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، وشركة "فيرجن هايبرلوب" الرائدة في تطوير تقنية "هايبرلوب"، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها، مذكرة تفاهم بهدف التعاون بينهما في مجالات البحوث والابتكار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه بموجب الاتفاقية سيقوم الطرفان بتخصيص ألمع العقول في مجال الذكاء الاصطناعي من فريقيهما للعمل على تحقيق ثلاثة أهداف، هم البحوث الأساسية المشتركة في مساقات رئيسية للذكاء الاصطناعي مثل الرؤية الحاسوبية، والمبادرات الضخمة في مجال الحوسبة السحابية، ومجموعة من المشاريع التجارية الموجهة نحو إيجاد الحلول في قطاع المواصلات الذكية.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي للإعلام، إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تحرص على بناء وتعزيز القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة، وتماشياً مع هذه الرؤية، تم التعاون مع فيرجن هايبرلوب لتعزيز فرص الاستفادة من القدرات الواعدة والكبيرة للذكاء الاصطناعي بهدف رسم ملامح جديدة لعالمنا والانطلاق نحو آفاق جديدة غير محدودة من النمو والتطور.