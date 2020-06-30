العراق: انتصرنا على "داعش" وكنا خط الدفاع الأول عن العالم

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أن القوات المسلحة العراقية حققت النصر على داعش وكانت هي خط الدفاع الأول بالنيابة عن العالم.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء(نينا) اليوم الثلاثاء: "أنه تم خلال لقاء وزير الدفاع ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له، التباحث والتنسيق بشأن استمرار التعاون في مجال التحقيق بالجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين خلال فترة سيطرتها على عدد من المناطق".

وأكد الجانبان، أن القوات المسلحة العراقية حققت النصر على داعش وكانت هي خط الدفاع الأول بالنيابة عن العالم.