"الجزار" يتابع تنفيذ مشروع تنمية أراضي الساحل الشمالي

تابعت وزارة الإسكان الموقف التنفيذى لمشروع تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى، التى صدر لها القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707 آلاف فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة.

ووجه عاصم الجزار بالسير فى إجراءات اعتماد المخطط الاستراتيجى للساحل الشمالى الغربى، والعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وأيضاً اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق ذات الأولوية.

كما وجه وزير الإسكان فى بيان اليوم بتشكيل اللجان المختصة، وعقد اللقاءات مع المستثمرين والملاك، بصفة دورية، وفقاً لجداول زمنية يتم الاتفاق عليها معهم، وذلك للإسراع بتنمية الساحل الشمالى الغربى، وكذا عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنمية الساحل الشمالى الغربى، وحل مشاكل المستثمرين.

وكلف «الجزار» بإعداد واعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة رأس الحكمة الجديدة، كمدينة سياحية عالمية متكاملة، وواحدة من مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى سياق متصل، صرح علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه جارٍ استكمال تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية للمرحلة السابعة للإسكان الاجتماعى، والمرحلة الثامنة، ببعض الأحياء بالمدينة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تسليم قطع الأراضى بحى الزيتون بعدد 6 مجاورات، وكذا حى النخيل، وسط إجراءات احترازية، وبعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار «منيع» إلى أن هناك إقبالاً شديداً من المواطنين لإنهاء إجراءات التسليم بعد الإعلان عن التيسيرات التى أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإعفاء العملاء من غرامات التأخير المستحقة عليهم فى سداد الأقساط، سواء كانت وحدات مهنية أو إدارية ومحال تجارية وقطع أراضٍ سكنية صغيرة وقطع أراضٍ صناعية والتى بدأت فى 4 يونيو ولمدة شهرين، كما تم تسليم نحو ٣١٣٢ قطعة بأراضى الإسكان الاجتماعى.