الوفد يمد فترة تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، مد تقديم طلبات الراغبين فى الترشح من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، لانتخابات مجلس الشيوخ حتى 5 يوليو المقبل، ومجلس النواب حتى يوم 10 يوليو المقبل.

وكان حزب الوفد بدأ تلقى طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية في 9 مايو الماضي حتى 30 يونيو الحالي.

ويستمر الحزب في فتح أبوابه لتلقي الطلبات من الساعة 11 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا بمقره الكائن في شارع بولس حنا بالدقي، ماعدا أيام الإجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة كافة الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد أبوشقة أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين في الترشح، مبينًا أن شئون العضوية سوف تستمر في تلقى الطلبات من طالب الترشح شخصيًا بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

وحدد حزب الوفد شروط يجب توافرها في مرشحيه للانتخابات البرلمانية منها حسن السمعة ويكون ذو شعبية وتأثير في دائرته الانتخابية ولديه وعي سياسي وقدرة على العمل التطوعي.