رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين أمام مجلس النواب 5 يوليو المقبل

قال مصدر مطلع، إنه من المقرر أن يؤدى رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، 5 يوليو المقبل.

ونص القانون، على أن يؤدى رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وأعضاؤهم يمينا أمام مجلس النواب، قبل ممارسة عملهم، نصه "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق".

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا رقم 363 لسنة 2020، الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم كامل إبراهيم جبر.

وضمت عضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشار محمد عبدالسميع اسماعيل- نائب رئيس مجلس الدولة، وأمير نبيل جميل إبراهيم- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم- ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعزة السيد مصطفى عبدالنبي- من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وصالح عبدالسميع الصالحي- صحفي، ونشأت محمد محمد الديهي- إعلامي، ورانيا متولي هاشم- من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والدكتورة منى محمد سعيد الحديدي- ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا رقم 364 لسنة 2020، والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي.

وضم تشكيل الهيئة الجديد كلا من:

- المستشار عادل سيد عبد الرحيم بريك، نائب رئيس مجلس الدولة.

- إيهاب محمد حسن أبو عيش، ممثلا لوزارة المالية.

- سامية زين العابدين عبد الله محمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- أحمد مختار مصطفى طلبة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

- وليد عبد العزيز عبد العزيز عامر، ممثلا للصحافة القومية.

- سامح عبد الله محمد مرسي، ممثلا للصحافة القومية.

- أسامة سعيد محمد عثمان، ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية.

- فاطمة السيد أحمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 365 لسنة 2020 والخاص بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين كمال عبد القادر زين.

وضمت عضوية الهيئة الوطنية للإعلام، المستشار محمد رجب خليل إبراهيم- نائب رئيس مجلس الدولة خالد محمد إبراهيم نوفل ممثلا لوزارة المالية، ووليد زكريا على أحمد- ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وريهام علی مصطفى كامل السهلي- من الشخصيات العامة وذوي خبرة، وجمال راجي عنايت إبراهيم- من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو عبدالحميد حسن أحمد- من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وسامي عبدالسلام سعدون عبدالمعطي- ممثلا للنقابة العامة للعاملين، وهالة فاروق محمد حشيش- ممثلا لنقابة الإعلاميين.

وتكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورة 4 سنوات.