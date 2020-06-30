"القومي للبحوث": سنعلن عن لقاح و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا قريبا

قال محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن هناك نتائج مبشرة للوصول لعلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معلنًا عن وجود لقاح و3 أنواع من الأدوية من إنتاج المركز القومي للبحوث لعلاج فيروس كورونا، مؤكدا أنه لن يتم الإعلان عن أسماء تلك الأدوية إلا بعد إجراء التجارب النهائية.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أنه سيتم الإعلان عن تلك العلاجات واللقاح قريبًا للغاية، مؤكدًا أن المركز جهة بحثية وليست تنفيذية والحدث جديد على مصر وسيتم الاختبارات السريرية.