تأجيل إعادة فتح سينما AMC بسبب انتشار فيروس كورونا

أجلت سينما AMC، وهي من أكبر دور العرض السينمائي في العالم، إعادة افتتاحها لمدة أسبوعين.

وتأتي هذه الخطوة، مع استمرار زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تأجيل أفلام مثل "Tenet"، و"مولان" عدة أسابيع.

وقالت AMC، إنها تتوقع افتتاح 450 دور عرض من أكثر من 600، في 30 يوليو.

وتأمل أن تكون جاهزة للعمل بشكل أساسي بحلول أوائل أغسطس.

من المقرر طرح فيلم "Tenet"، وهو فيلم خيال علمي من إخراج كريستوفر نولان يوم 12 أغسطس.

وسيبدأ عرض فيلم "Mulan"، وهو نسخة حية من فيلم الرسوم المتحركة، في 21 أغسطس. كما سيعرض فيلم "Unhinged" لراسل كرو في 31 يوليو.

وفي وقت سابق، أكدت دور السينما AMC في أمريكا على أنها ستفرض ارتداء الكمامات على رواد السينما عند إعادة افتتاحها.

وشهدت صناعة السينما، خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم، أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.