عماد أديب: "من محاسن كورونا أننا استفدنا من تجربة التعليم عن بعد"

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إنه لم يكن لدى مصر أي دراسات عميقة بشأن طبيعة سوق العمل الذي تريده الدولة، وذلك في فترة ما قبل ثورة 30 يونيو، ومنذ 3 سنوات سافر الرئيس السيسي إلى اليابان، واهتم بنموذج النهضة اليابانية، كما أنه في ذهنه نهضة محمد علي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "تقدمت اليابان ودخلت مصر مشكلات الاحتلال والاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية، حيث استطاعت اليابان أن تكون من أكبر عشر دول صناعية في العالم، فقد ربت عقلًا إبداعيًا وابتكاريًا، وعمل قفزة نوعية من التخلف الزراعي إلى التقدم الصناعي".

وتابع: "عملنا تجارب المدارس اليابانية وطلب الرئيس السيسي بعض التعديلات عليها وطلب فتح الباب أمام الجامعات الأجنبية بشرط أن تكون من أهم 100 جامعة في العالم وزادت الأبنية التعليمية، والعمل على الانتقال إلى الميكنة، وخلال فترة أزمة انتشار جائحة كورونا، نجحت تجربة التعليم عن بعد".

وأردف: "من محاسن كورونا أننا استفدنا من تجربة التعليم عن بعد، فنستطيع أن نحد من أزمة اكتظاظ الفصول وتوصيل العلم إلى أولادنا".