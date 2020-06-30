"صحة مطروح": حملة تطعيم ضد شلل الأطفال تبدأ الأربعاء

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، استعداده المديرية لتطعيم جميع الأطفال على مستوى المحافظة ضد مرض شلل الأطفال.

وقال "البلتاجي"، إن التطعيم يستهدف أعمارًا تبدأ من مواليد 1 - 1 - 2016 وحتى 22 - 3- 2018 بجرعتين يفصل بينهما شهر من طعم شلل الأطفال سولك "بالحقن" بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية، اعتبارا من غد الأربعاء الموافق الأول من يوليو.

وناشد وكيل وزارة الصحة بمطروح، المواطنين لإحضار شهادة الميلاد وحضور شخص واحد مع الطفل ويكون مرتديًا للكمامة، والالتزام بإجراءات الدخول إلى موقع التطعيم لضمان تنفيذ التباعد الإجتماعي.