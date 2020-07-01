نالت أفضل مشروع عالمي.. أبرز المعلومات عن محطة المحسمة لمعالجة المياه

أعلنت المنصة الإعلامية "Capital Finance International -"CFI- البريطانية، المتخصصة فى الاقتصاد والأعمال، حصول محطة المحسمة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بالإسماعيلية على جائزة أفضل مشروع عالمى لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020.

وذكرت لجنة تحكيم الجائزة أن مشروع المحسمة، يعد أكبر مشروع من نوعه عالميا، حيث تبلغ سعته اليومية من المياه مليون متر مكعب، إضافة إلى أن المحطة المقامة على مساحة 42 ألف مربع بمحافظة الإسماعيلية تسهم فى الحفاظ على موارد المياه الطبيعية.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن محطة المحسمة، وفقا لبيانات وزارة الري والموارد المائية

- تعتبر من أهم المشروعات القومية لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

- هي ضمن الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الدولة لمواجهة النُدرة المائية وتعويض الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات.

- تهدف لمعالجة مياه الصرف التي سيتم نقلها عبر السحارة من غرب قناة السويس لري أراضي سيناء بزمام تقريبي 60 ألف فدان بتصرف نحو 1 مليون متر مكعب / يوم.

- ستتولى نقل وعبور مليون و250 ألف متر مكعب من مياه المصرف يوميا إلى شرق القناة لري وزراعة نحو 60 ألف فدان بسيناء لتضاف إلى الرقعة الزراعية.

- تقع بمنطقة سرابيوم بشرق قناة السويس، غرب الإسماعيلية إلى شرقها أسفل قناتي السويس الجديدة والحالية.

- تتضمن إنشاء "قنطرة حجز – قنطرة فم- أعمال ترابية – إنشاء وتوسيع مصارف - سحارة - محطات رفع المياة العكرة، أحواض تسمكي الروبة، مبنى التجفيف الميكانيكي، ومبنى الكلور، مبنيى الحقن الكيميائي، منشأت خدمية"، ومحطة معالجة بتكلفة 1.8 مليار جنيه، فضلا عن نحو 1.3 مليار جنيه للسحارة.

- تمت بواسطة 12 شركة مصرية وطنية، وشيدها 4 آلاف فني ومهندي وعامل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

- سيتم نقل المياه من مصرف المحسمة غرب القناة عبر سراحة المحسمة أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة إلى محطة المعالجة شرق القناة ليتم معالجتها ثلاثيا بتقنية فائقة الجودة لتوفير مليون متر مكعب يوميا تكفي لزراعة 50 ألف فدان بسيناء.

- تقام على مساحة إجمالية قدرها 150 فدانا، وتم إنجازها خلال 15 شهرا، بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه.