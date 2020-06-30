قرار حكومي بإنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة المترو والنقل السككي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1298 لسنة 2020.

وتضمن القرار، أن يرخص لكل من وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للأنفاق بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي باسم "الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي"، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المشار إليها.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.