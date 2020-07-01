حظك اليوم الأربعاء 1-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات, "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم كل السحر وتخيم روح الود على علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تميل اليوم نحو أن تضع الحب والمشاركة والتفاهم قانونا ونبراسا لحياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.