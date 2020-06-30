قرار حكومي مهم بشأن مواعيد الدعاوى والطعون القضائية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1295 لسنة 2020.

وتضمن القرار، على أن تعد الفترة من 17 مارس الماضي حتى تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الجنائية بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.