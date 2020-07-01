قنصل الصين بالإسكندرية: نتعاون مع أفريقيا ضد كورونا ونرفض تسييس الفيروس

قالت قنصل عام الصين فى الإسكندرية، جياو لى ينغ، إنه قبل أيـام، عُقدت قمة الصين-إفريقيا الاستثنائية بشأن التضامن في مواجهة كوفيد-19 عبر رابط فيديو، حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وغيرهما من قادة الدول الإفريقية والمنظمات الدولية لمناقشة خطط التعاون ضد الوباء، وتعزيز علاقات الأخوة بين الصين وأفريقيا ،وتتمتع هذه القمة بأهمية بعيدة المدى وتبعث الرسائل الهامة.

وأضافت فى بيان لها أنه يلتزم على الجانب الصيني والإفريقي بمكافحة الوباء يدا بيد، حيث سوف يعزز الجانبان الدعم المتبادل وإقامة مجتمع الصحة المشتركة للصين والدول الإفريقية، وسيواصل الجانب الصيني تقديم كل ما في وسعه من الدعم للاستجابة الإفريقية ضد الوباء، وأيضا تقديم المساعدات المادية للدول الإفريقية وإرسال أفرقة الخبراء الطبيين إليها ومساعدتها في شراء المواد الطبية في الصين.

وقالت قنصل عام الصين إن الجانب الصيني سيبدأ في تشييد مقر المركز الإفريقي لمكافحة الأوبئة في غضون العام الجاري قبل الموعد المحدد، ويعمل مع الجانب الإفريقي سويا على تنفيذ "مبادرة الرعاية الصحية" المطروحة في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي والإسراع ببناء مستشفى الصداقة الصينية الإفريقية وتعزيز التعاون بين المستشفيات الصينية والإفريقية المتوأمة، والعمل سويا على إقامة مجتمع صيني إفريقي تتوافر فيه الصحة للجميع.

ولفتت إلى أن الجانب الصيني بأن الدول الإفريقية ستكون من الأوائل التي تستفيد من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بعد إكمال تطويره واستعماله في الصين.

واوضحت أن الجانب الصيني والإفريقي يلتزمان بتعزيز التعاون العملي، سوف يعمل الجانبان على تعزيز التعاون في بناء "الحزام والطريق" وتسريع الوتيرة لتنفيذ مخرجات قمة بجين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي مع إعطاء الأولوية للتعاون في مجالات الصحة العامة واستئناف العمل والإنتاج وتحسين معيشة الشعب.

وأشارت إلى أنه في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي، سيعفي الجانب الصيني الدول الإفريقية المعنية من سداد القروض بدون الفوائد المستحقة لغاية نهاية عام 2020.

من ناحية أخرى يحرص الجانب الصيني أيضا على العمل مع الجانب الإفريقي لتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية والطاقة النظيفة وتقنية الجيل الخامس للاتصالات وغيرها من الأشكال الجديدة للأعمال، بما يدفع التنمية والنهضة في إفريقيا، ويلتزم الجانب الصيني والإفريقي بتعزيز التعاون الدولي.

وأكدت أنه في اثناء المشاركة في القمة الاستثنائية للتضامن الصيني الإفريقي، دعا قادة الصين وأفريقيا المجتمع الدولي إلى تبادل تجارب مكافحة الوباء من خلال التضامن والتعاون، وتزويد الدول الأفريقية بالمزيد من المواد والتكنولوجيا والأموال والدعم الإنساني لمساعدة الجانب الأفريقي على التغلب على تأثير الوباء وتحقيق التنمية المستقلة والمستدامة، ويدعم الجانبان الصيني والإفريقي الأمم المتحدة ومنظمة الصحة الدولية كدور قيادي وتنسيقي في مكافحة الوباء، ويدعم الجانبان أيضا التعددية ويرفضان تسييس الفيروس ويدافعان عن العدالة والإنصاف في العالم.

واكدت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أشار إلى أنه في وجه الوباء، تبادلت الصين وإفريقيا الدعم والمساعدة، وخاضتا كتفا بكتف في المعركة، وتتعزز الوحدة بين الجانبين الصيني والإفريقي وتترسخ الصداقة والثقة المتبادلة بينهما.

وأشارت إلى أننا نؤمن إيمانا راسخا بأن العلاقات بين الصين وأفريقيا التي صمدت أمام اختبار الوباء ستكون أكثر صلابة وثباتا، وأن الصداقة بين الصين وأفريقيا ستكون متأصلة دائما بعمق في قلوب الناس.