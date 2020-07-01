تشمل القاهرة.. تفاصيل التقدم لـ654 قطعة أرض استثمارية في 12 محافظة

في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لتوفير الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمر لتعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة الانتاج وتوفير فرص العمل، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدي غازي عن فتح باب استقبال طلبات الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في إطار المرحلة الثالثة من الطرح والذي يتقدم عليه المستثمر اأونلاين.

إذ تشمل المرحلة الثالثة طرح 654 قطعة أرض صناعية شاغرة كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون متر مربع تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ودعا غازي كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الأعمال بالاطلاع على البوابة الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية

وييتم استقبال طلبات سحب الكراسات حتى يوم 2 يوليو المقبل، واستمرار تقديم الطلبات حتى يوم 3 أغسطس 2020، وذلك عبر البوابة https://www.investinegypt.gov.eg.

وتشمل المرحلة الثالثة من الطرح على الخريطة 654 قطعة أرض موزعة على المناطق الصناعية بـ12 محافظة على مستوى الجمهورية على النحو التالي:

- مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة بإجمالي عدد 329 قطعة أرض بإجمالي مساحة تقديرية 746 ألف متر مربع (بنظام التمليك).

- محافظة قنا بمنطقتي قفط ونجع حمادي بإجمالي عدد 106 قطعة بمساحة 156 ألف متر مربع تقريبا (تمليك دون مقابل).

- العاشر من رمضان بالشرقية بإجمالي 51 قطعة أرض على مساحة حوالي 303 ألف متر مربع (بنظام التمليك).

- القنطرة شرق بالإسماعيلية بإجمالي 45 قطعة على مساحة 40 ألف متر مربع (بنظام حق انتفاع).

- المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالي عدد قطع 37 على مساحة 27 ألف متر مربع تقريبا (بنظام حق الانتفاع).

- برج العرب الجديدة بالإسكندرية 33 قطعة بمساحة تقديرية 106 ألف متر مربع (بنظام التمليك).

- بورسعيد بمناطق بحري الحوض السمكي وC8 وC9 20 19 قطعة أرض بإجمالي مساحة 38 ألف متر مربع (بنظام التمليك).

- منطقة طيبة بالأقصر 9 قطع على مساحة 55 ألف متر مربع (بنظام التمليك).

- الوادي الجديد بمنطقة الداخلة الصناعية 13 قطعة على مساحة حوالي 2.5 ألف متر مربع (تمليك دون مقابل).

- أسيوط بمنطقة دشلوط 5 قطع على 7 آلاف متر مربع (تمليك دون مقابل).

- القطامية بالقاهرة بإجمالي 4 قطع على مساحة حوالي 7 آلاف متر مربع.

- المنيا بمنطقة المطاهرة الصناعية 3 قطع بإجمالي مساحة 2.5 ألف متر مربع (تمليك دون مقابل).

والفرصة المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات كحد اقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يومًا يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات.

وخلال 20 يومًا يتم البت في التظلمات او الطعون إن وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة، حيث يستطيع المستثمر الاطلاع على نتائج دراسة طلبه الذي قدمه ودراساته الفنية والاقتصادية التي تم بحثها وذلك عبر البوابة الإلكترونية، وفي حالة رفض الطلب يمكنه مراجعة أسباب الرفض تليفونيًا من خلال خدمة العملاء بالهيئة، وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، على أن يكون معيار الاختيار هو الجدية، ونوعية النشاط أو المنتج وخاصة تلك الصناعات التي تغطي فجوة استيرادية.