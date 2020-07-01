إعلان أسماء الفائزين بجائزة آدم حنين لفن النحت

أعلنت مؤسسة آدم حنين عن أسماء الفائزين بجائزة آدم حنين للنحت، وجاءت كالتالي: الجائزة الأولى، وقيمتها خمسون ألف جنيه مصري، فازت بها لينا المجد، وبالجائزة الثانية، وقيمتها عشرون ألف جنيه مصري، فازت بها منى عمر، الجائزة الثالثة، وقيمتها عشرة آلاف جنيه مصري، فاز بها باهر أبو بكر، بالإضافة إلى جائزة تشجيعية قيمتها خمسة آلاف جنيه مصري، فازت بها يوستينا فهمي.

وتتكون لجنة برئاسة الفنان الدكتور عصام درويش، وعضوية كل من الفنان أحمد شيحا، الدكتورة أمل نصر، الفنان إيهاب اللبان، الفنان شريف عبد البديع، الفنان محمد رضوان، والفنان ناجي فريد، وبعد الاطلاع على الأعمال الفنية والتأكد من مطابقتها لشروط المسابقة.

ونظرًا للظروف الحالية سوف يقام حفل توزيع الجوائز وافتتاح معرض الأعمال المشاركة خلال شهر سبتمبر المقبل.