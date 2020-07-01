الصين تبلغ عن 3 إصابات جديدة بكورونا في البر الرئيسي

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البر الرئيسي يوم 30 يونيو، مقابل 19 في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في بيان، إن جميع الإصابات الجديدة حدثت في بكين، مضيفة أن الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" كلها مستوردة.

وأبلغت العاصمة عن 7 إصابات جديدة في 29 يونيو، فيما لم يتم تسجيل وفيات جديدة.

وأبلغ البر الرئيسي للصين أيضا عن 3 مرضى جدد لم تظهر عليهم أعراض سريرية مثل الحمى، وكان اختبارهم إيجابيا.

وأشارت السلطات، إلى أنه حتى أمس الثلاثاء، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 83.534 حالة، فيما ظلت حصيلة الوفيات بالفيروس عند 4634.

كندا تمدد حظر دخول أراضيها حتى نهاية يوليو الجاري

من جانبها، مددت الحكومة الكندية الحظر الحالي على معظم المسافرين الدوليين حتى 31 يوليو الجاري، بعد أن أغلقت الحدود أمام المسافرين من الخارج للحد من انتشار كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الأوسط".

ويتيح الحظر للمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم والدبلوماسيين والأطقم الجوية بالدخول للبلاد، بشرط عدم معاناة أيا منهم من أعراض الفيروس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه حالات الإصابة بكورونا المستجد بشكل كبير في مقاطعة أونتاريو الكندية، أمس الثلاثاء بعد أن ارتفعت بشكل حاد أمس الأول الاثنين.

وأكد مسؤولو الصحة العامة في المقاطعة الرئيسية في كندا، إصابة 157 شخص، أمس الثلاثاء، وهو انخفاض حاد من 257 حالة جديدة تم تسجيلها أمس الأول الاثنين، معظمها من منطقة وندسور-إيسيكس.

وأكدت المقاطعة، حدوث 7 حالات وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في المقاطعة إلى 2672.

وقال مسؤولو الصحة، إن العدد الإجمالي للحالات في الإقليم بلغ 35068 حالة.