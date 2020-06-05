ارتفاع قياسي لمعدل البطالة في كندا بسبب كورونا

سجل معدل البطالة في كندا ارتفاعا قياسيا بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، وهو أعلى ارتفاع تم تسجيله منذ عام 1982 مع إعادة فتح الأعمال وتخفيف قيود الصحة العامة، وفقا لما ذكرته هيئة الإحصاء الكندية اليوم.

وارتفع معدل البطالة إلى 13.7%، متجاوزاً الارتفاع السابق البالغ 13.1%، في ديسمبر 1982.

وتأتي الزيادة في عدد الوظائف بعد فقدان ثلاث ملايين وظيفة خلال شهري مارس وأبريل، ونحو 2.5 مليون وظيفة أخرى.وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن عدد الأشخاص الذين عملوا أقل من نصف ساعاتهم المعتادة انخفض بمقدار 292 ألف في مايو الماضي.