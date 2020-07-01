العناني: وصول طائرتين لشرم الشيخ والغردقة وهناك طلب سياحي على مصر

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار عن وصول طائرتين اليوم الأربعاء لشرم الشيخ والغردقة كأول رحلات السياحة الخارجية.

وقال العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن هناك طلب من السياحة الخارجية على مصر في الفترة الحالية مؤكدًا انه يتواصل مع وزراء السياحة في الدول المصدرة للسياحة والسفراء وأن هناك طلب من السياح لزيارة مصر.

وأوضح العناني أنه هناك اشادات بفتح المحافظات الثلاثة فقط للسياحة والمطلة على البحر والتي لا يوجد فيها اصابات بكورونا.

وأكد العناني انه يُعرض عليه يوميًا جدول رحلات سياحية مختلف عن اليوم الذي يسبقه بسبب القرارات التي تصدرها الدول بخصوص السياحة وموافقتها على خروج المواطنين لدول أخرى.