قاض يمنع نشر كتاب ابنة شقيق ترامب عن عائلة الرئيس الأمريكي

أصدر قاض في نيويورك قرارا مؤقتا بمنع نشر كتاب بقلم ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتضمن تفاصيل محرجة عن الرئيس وعائلته، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وجاء ذلك ضمن مرافعات في دعوى رفعها روبرت ترامب، الشقيق الآخر للرئيس الأمريكي، ضد نشر الكتاب، على اعتبار أنه يخالف اتفاق السرية الخاص بتراث والده فريد ترامب الأكبر، الذي توفي في عام 1999.

واعتبر محامي ماري ترامب أن القرار القضائي "يعرقل الخطاب السياسي ويخالف التعديل الأول" على الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير.

وطعن الفريق القانوني الذي يمثل مصالح ماري ترامب ودار النشر "سايمون آند شوستر" بقرار المحكمة حول منع نشر الكتاب.

وأضاف المحامي أن هذا الكتاب "يتناول المسائل ذات اهتمام اجتماعي كبير، ويخص الرئيس الحالي (للولايات المتحدة) ولا يجب منع نشره حتى ليوم واحد، في عام الانتخابات".

ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى في القضية يوم 10 يوليو المقبل، وكان من المقرر أن ينشر الكتاب تحت عنوان: "كثير للغاية وليس كافيا: كيف خلقت أسرتي أخطر رجل في العالم" يوم 28 يوليو.

جدير بالذكر، أن ماري ترامب (55 عاما) ابنة فريد ترامب الأصغر، وهو الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوفي في عام 1981 عن عمر يناهز 42 عاما.