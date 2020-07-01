عاجل.. الولايات المتحدة تشهد أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

في إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، سجلت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد المصابين بكورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و581229 شخصا بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية.

وفي وقت سابق، أظهر تحليل أعدته "رويترز" أن حالات الإصابة بكورونا المستجد زادت لأكثر من مثليها في 10 ولايات أمريكية في شهر يونيو الماضي.

وسجلت ولاية أريزونا أكبر قفزة في أعداد الإصابات خلال الشهر فزادت بنسبة 294 بالمئة تلتها ساوث كارولاينا ثم أركنسو، وزادت الإصابات لأكثر من مثليها كذلك في ألاباما ونيفادا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وأوتا.

وفي المقابل، شهدت نيويورك، التي كانت بؤرة للفيروس في وقت سابق، زيادة بـ6% فقط في عدد الإصابات لشهر يونيو الماضي، وهي أدنى نسبة زيادة في البلاد، تحققت بعد إجراءات حجر وتباعد اجتماعي صارمة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وعلى مستوى البلاد، ارتفعت حالات الإصابة بنسبة 43% على الأقل، كما ارتفعت الوفيات بنسبة 20%، ولا تزال بعض الولايات لم تسجل حالات، أمس الثلاثاء.

وفي حين تشعر أغلب دول العالم أن الأسوأ قد انقضى في هذه الجائحة لا زالت الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول تشهد زيادات في أعداد المصابين.

وفي الأشهر الستة منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة عن ظهور بؤر عدوى بالتهاب رئوي غامض في مدينة ووهان الصينية توفي أكثر من 500 ألف شخص بسبب الفيروس منهم أكثر من 126 ألفا في الولايات المتحدة.

وساعدت الاستجابة الوطنية القوية وفرض إجراءات العزل العام وجعل وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة في السيطرة على الجائحة في العديد من دول آسيا وأوروبا لكن في الولايات المتحدة أصبح وضع الكمامة مسألة سياسية خلافية واستأنفت العديد من الولايات العمل دون أن تصل إلى المستويات الصحية المطلوبة للقيام بذلك بشكل آمن.

السلطات الأمريكية توافق على تجارب سريرية لـ 4 لقاحات ضد كورونا

من جانبها، أعلنت هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية الأمريكية " إف دي أيه" (FDA) أنها وافقت على بدء تجارب سريرية على 4 لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا المستجد.

مسؤول أمريكي: هناك 144 تجربة جارية للأدوية والعقاقير ضد كورونا

وقال رئيس الهيئة ستيفن هان، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك 144 تجربة جارية للأدوية والعقاقير ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتوقع صدور النتائج نهاية الصيف الجاري أو بداية الخريف.

وأكد هان، أنه تمت الموافقة على بدء التجارب السريرية لـ 4 لقاحات ضد فيروس كورونا، فيما لا تزال 6 لقاحات أخرى قيد الدراسة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أطلقت في مايو الماضي مشروعا يهدف لإنتاج 300 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا المستجد بحلول يناير 2021.