تعرف على فولكس فاجن أرتون 2021 المحدثة

أعلنت شركة فولكس فاجن عن إطلاق لنسخة الجديدة من Arteon والتي حصلت على مجموعة كبيرة من التحديثات من الداخل والخارج.

تم تصميم Arteon لإثارة الطابع الرياضي لسيارة كوبيه مع مساحة ومرونة سيارة سيدان متوسطة الحجم ، ويأتي بترقية دراماتيكية مع إضافة شريط ضوئي جديد في شبكته.

تم تحديث العديد من ميزات التصميم الأخرى ، من المريلة الأمامية إلى الشارات الخلفية. كما تعزز ثلاثة ألوان جديدة متاحة - Oryx White و Kings Red Metallic و Lapiz Blue .

تم تجديد Arteon من الداخل بالكامل بتقنية جديدة ومواد جديدة وتصميمات جديدة، وتتميز لوحة القيادة المعدلة الآن بمقصورة فولكس فاجن الرقمية كمعيار قياسي، إلى جانب شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات مدعومة بأحدث نظام ترفيهي MIB3، ويوفر MIB3 تحكمًا صوتيًا طبيعيًا وإقرانًا متعدد الهواتف يمكنه التبديل بسهولة بين الأجهزة المتوافقة واتصال التطبيق اللاسلكي .

وستقدم Arteon أول نظام صوتي متطور متاح من قبل متخصصي الصوت هارمان / كاردون لشركة فولكس فاجن، يستخدم النظام مضخم إيثرنت بقوة 700 واط و 16 قناة لتشغيل 12 مكبر صوت عالي الأداء.

وتأتي السيارة بمحرك TSI سعة 2.0 لتر يعمل بشاحن توربيني بالحقن المباشر ، مما يجعل قوة 268 حصانًا وعزم دوران 258 رطلاً على الوقود الممتاز. يتم نقل الطاقة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي قياسي من ثماني سرعات مع نظام نقل الحركة Tiptronic، ويتوفر نظام 4Motion للدفع الرباعي في طرز SEL R-Line وهو قياسي في طرز SEL Premium R-Line.