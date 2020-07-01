مجلس الأمن يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام في أفغانستان

قال مجلس الأمن الدولي، إنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام في أفغانستان إلا من خلال عملية سلام بقيادة أفغانية مملوكة لأفغانستان، مؤكدا أهمية دور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وجاء ذلك في بيان صحفي لمجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان "يوناما" (UNAMA).

ورحب أعضاء المجلس، بجهود جميع الأطراف الإقليمية والوطنية، والشركاء الدوليين لأفغانستان في تسهيل المفاوضات داخل أفغانستان.

وأعرب الأعضاء، عن ترحيبهم بالخطوات التي اتخذتها حتى الآن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان للمضي قدما نحو بدء المفاوضات داخل أفغانستان، وأبرزها التنفيذ الجزئي للالتزامات بالإفراج عن السجناء، التي تم تيسيرها من خلال المحادثات المباشرة بين الأطراف.

وجدد أعضاء المجلس، التأكيد على التزام مجلس الأمن الدولي القوي بسيادة أفغانستان واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.