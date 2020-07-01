عبدالمجيد محمود لـ"أحمد مكي": إنت إخواني ونص

أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، أنه أخبر المعزول محمد مرسي أنه لن يترك منصب النائب العام.

واستنكر محمود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ادعاء وزير العدل الإخواني أحمد مكي أنه لم يكن تابعًا لجماعة الإخوان: "لما انت كنت وزير عدل وأخوك كان نائب رئيس ومكنتوش إخوان أومال كنتوا إيه تبع حزب التجمع مثلا ما إنت طبعا إخواني ونص".

وأوضح محمود انه أخبر مرسي أنه لن يترك منصبه مضيفًا: "قبل تمثيلية تعيين سفير الفاتيكان وقبل ما يحلف اليمين عمل اجتماع مع مجلس القضاء الأعلى وأنا كنت حاضر فيه قولت له لن أترك منصبي وسأدافع عنه ولن أخشى تيارات نواب الإخوان في مجلس الشعب وسأظل أدافع عن استقلال القضاء"، مشيدًا بدور المستشار أحمد الزند وباقي القضاة في الحفاظ على استقلال القضاء.

وكشف محمود أن مرسي طلب منه في أحد الاجتماعات أن يكون اثنين من المحامين التابعين لجماعة الإخوان محمد طوسون وسليم العوا كحلقة اتصال بين مرسي والنائب العام موضحًا أنه رفض ذلك بشدة وقال له "أنا مفيش بيني وبينك اتصال ولو فيه اتصال يكون عن طريق وزير العدل".

وشدد محمود على أنه لم يتصل بمرسي مطلقًا ولا بنائبه محمود مكي في أي عمل من أعمال النيابة العامة، مضيفًا: "رفضت حبس مصطفى بكري ورفاقه لأنهم بيهاجموا مرسي في جرايدهم".